На площадке жилого комплекса «Охта Хаус» открылся офис продаж

ГК «Эталон»

На строительной площадке жилого комплекса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит по адресу ул. Лагоды д. 6-7, литер А, открылся офис продаж.

Консультанты отдела работают на объекте со вторника по пятницу с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, и в субботу с 10:00 до 18:00.

В офисе продаж можно получить максимально полную информацию о жилом комплексе, о преимуществах объекта, действующих акциях, изучить документацию по проекту, в комфортной обстановке обсудить все детали предстоящей покупки и посмотреть на ход строительства.

ЖК «Охта Хаус» возводится в живописной зоне Красногвардейского района. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов запланировано на I квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/