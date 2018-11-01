«Ему сидеть до 2024 года, они его жизнь превратят в ад». Заключенные ещё одной ярославской колонии пожаловались на пытки

О регулярных побоях рассказали заключенные исправительной колонии №3 в Угличе Ярославской области. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт» 1 ноября.

По информации правозащитников, после скандала с ИК-1 Ярославля в ИК №3 приехала проверка из прокуратуры. Заключенные начали массово писать жалобы. Но администрация колонии разными способами вынуждала их отказываться от претензий. Однако жалобы нескольких осуждённых всё же добрались до фонда.

По словам заключённого Александра Кочергина, сотрудники колонии избили его 24 октября этого года. Они хотели забрать у заключенного телефон. Как пояснил Кочерыгин, его раздели догола, заставили приседать около 50 раз, а затем начали избивать. В это время он кричал, что у него из-за ВИЧ и других тяжелых заболеваний очень низкий иммунитет, однако это не остановило агрессоров. Затем заключённого посадили в «стакан» под лестницей, где он сильно замёрз. Освободили его только после того, как другие осуждённые стали колотить в двери камер.

По словам Нурали Нурова, его неоднократно избивали в 2016 и 2017 годах. Причиной становился отказ от прохождения рентгена нижней части тела. После того, как Нуров рассказал сотрудникам прокуратуры о пытках, оперативники колонии стали ему угрожать: «Прокуратура приходит и уходит, а ему сидеть до 2024 года, они его жизнь превратят в ад, а перед освобождением подкинут наркотики, и он останется в колонии».

О побоях также рассказали другие осуждённые — Михаил Фадеев и Рафаэль Мифтахов. Мифтахтов отметил, что его заставляли писать заявления на сокамерника из-за того, что тот жаловался в прокуратуру.

Ранее стало известно, что по делу о пытках в ярославской колонии №1 задержали сотрудника оперативного отдела исправительного учреждения Сипана Мамояна. Он может стать пятнадцатым арестованным по делам об избиениях в этом исправительном учреждении.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео издевательств над заключенным Евгением Макаровым в колонии №1 Ярославля. Кадры стали поводом для уголовного дела, по которому на данный момент арестованы 14 человек. Сам Макаров вышел на свободу в начале октября.

Также в связи с утечкой в СМИ видео с регистратора одного из сотрудников колонии ФСИН провела проверку. Выяснилось, что запись украл заключённый.