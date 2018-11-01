Смольный заплатит компании «Синертэк» 23 млн рублей за размещение информационных табло на остановках. Прежние устройства этого подрядчика ранее были демонтированы

Компания «Синертэк» стала победителем тендера на оснащение остановок общественного транспорта Петербурга информационными табло. Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, компания согласилась установить 105 конструкций за 22,9 млн рублей, что на 5,4 млн ниже начальной цены.

Смольный начал установку «умных табло» на солнечных батареях в 2015 году. Их поставщиками выступили арзамасская компания «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и петербургская «Синертэк». Однако после истечения срока договора контракты было решено не продлевать, и летом 2018 года все 185 конструкций демонтировали.

Причину отказа от оборудования в ГКУ «Организатор перевозок» не поясняли, но отмечали, что претензий к его работе нет. В комитете по транспорту сообщали, что «прорабатывают возможность размещения электронных табло с другими условиями установки». В «Рикор-электроникс» говорили, что чиновники предложили компании продать оборудование за 1 рубль, но та отказалась и предпочла демонтировать устройства.

В новом конкурсе «Рикор-электроникс» не участвовал. «Синертэк», ставший победителем, пожаловался в ФАС на условия закупки. Антимонопольщики признали факт нарушения, но торги приостанавливать не стали.