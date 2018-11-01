Цена вопроса: двухкомнатная квартира евроформата у метро

Квартиры евроформата – одно из самых востребованных предложений на рынке. От обычной квартиры они отличаются большой кухней-гостиной, которую можно зонировать на свое усмотрение: выделить комнату, сделать просторную столовую, запланировать кабинет и еще множество вариантов.

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, сколько стоит квартира формата «2Е» в доме у метро.

Московский район: от 4,6 млн

«Философия на Московской» — это проект от Setl City, который строится на 1-м Предпортовом проезде. Совсем рядом с ним находится живописный Пулковский парк и площадь Победы, а до станции метро «Московская» можно дойти пешком за 15 минут. В жилом комплексе, состоящем из трех домов высотой 12 этажей, представлено много разнообразных планировок: в том числе двухкомнатные квартиры евроформата.

Пример квартиры 2Е

Стоимость: от 4,6 млн руб.

Площадь: 34,52 кв. м

Этаж: 5

Срок сдачи: II кв. 2020 года

Невский район: от 4,5 млн

В октябре «Петербургская Недвижимость» презентовала новый жилой комплекс «Стрижи в Невском»: он будет построен прямо напротив парка им. Бабушкина и в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовская». Благодаря удачному расположению вблизи набережной Невы и оригинальной ступенчатой архитектуре из окон квартир будут открываться великолепные пейзажи реки и парка. На последних этажах будут расположены эксклюзивные планировки формата High flat с высокими потолками и увеличенными оконными проемами, которые дарят ощущение простора и свободы и обеспечивают великолепные видовые характеристики.

Пример квартиры 2Е

Стоимость: от 4,5 млн руб.

Площадь: 35,31 кв. м

Этаж: 14

Срок сдачи: II кв. 2021 года

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Приморский район: от 4,75 млн

Еще один проект высокого комфорт-класса от Setl City, который «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу в октябре — ЖК «ArtLine в Приморском». Он расположен на Торфяной дороге, буквально в трех минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня». Проект отличается смелой архитектурой с применением объемных элементов и необычных для Петербурга фиолетовых цветов в оформлении фасадов. Особым преимуществом станет собственное общественное пространство для спорта и отдыха, которое разместится в центре жилого комплекса.

Пример квартиры 2Е

Стоимость: от 4,75 млн

Площадь: 33,7 кв. м

Этаж: 10

Срок сдачи: IV кв. 2020 года

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Выборгский район: от 4,75 млн

ЖК от Setl City «Облака на Лесной» строится в престижной части Выборгского района, на Новолитовской улице, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная» и в 15 минутах езды до центра города. Дом расположен в зеленом квартале — в пешей доступности от него находятся Полюстровский и Литовский сады, парк Лесотехнической академии и сад Александра Матросова. В составе ЖК «Облака на Лесной» будет построено два корпуса высотой 13 этажей, фасады которых олицетворяют название: они оформлены в лазурных, белых, оранжевых и зеленых тонах.

Пример квартиры 2Е

Стоимость: от 4,75 млн

Площадь: 35,73 кв. м

Этаж: 8

Срок сдачи: III кв. 2020 года

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Чтобы подобрать просторную двухкомнатную квартиру евроформата, подходящую именно вам, обращайтесь в «Петербургскую Недвижимость»: мы представим вам варианты в десятках домов комфорт-класса в разных районах города.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Облака на Лесной» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations