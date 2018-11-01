«Я действительно настолько опасен, или нас в очередной раз перепутали?» В санкционный список Кремля включили галериста вместо националиста

В список из 322 граждан Украины, против которых с 1 ноября введены российские санкции, попал галерист, куратор и коллекционер, президент Ассоциации деятелей современного искусства Украины Евгений Карась. Как пишет он сам в Facebook, похоже, что галериста перепутали с его почти полным тезкой — националистом, лидером группировки "С14" Евгением Карасем. Разные у них только отчества. «Вот что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», – написал музейщик Карась.

Националист Карась тоже прокомментировал ошибку: «"Ядерное православное государство" не может разобраться, на кого накладывает федеральные санкции», – написал он в своем Facebook.

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. Среди тех, против кого введены ограничения, — глава МВД страны Арсен Аваков, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, сын президента страны Алексей Порошенко и многие другие. В российском правительстве подчеркнули, что в случае отмены Украиной антироссийских ограничений готовы немедленно отменить и свои контрсанкции.