Обновленный Nissan Terrano выходит на российский рынок

Российские продажи обновленного кроссовера Nissan Terrano стартуют в ноябре 2018 года. Стоимость автомобиля начинается от 980 тысяч рублей.

Как сообщает 1 ноября агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки, обновленный Terrano оснащается двумя моторами на выбор. Бензиновый объемом 1,6 литра развивает 114 л.с. мощности и 156 Нм крутящего момента; 2,0-литровый мотор выдает 143 «лошадки» и 195 Нм. Первый в версии с передним приводом работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», а в полноприводной модификации агрегатируется с 6-ступенчатой МКП. Второй доступен только для полного привода и сочетается как с «механикой», так и с «автоматом».

В базовой версии Comfort в интерьере теперь используется ткань «Карита», которую раньше применяли только для средней комплектации Elegance. Также для обновленного кроссовера предлагается новый цвет – коричневый металлик. Версию Elegance дополнили новыми 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Комплектация Elegance+ получила 7-дюймовый дисплей для мультимедиа-системы с навигацией, а также камеру заднего вида, которые ранее были доступны только для топовой версии. В максимальной комплектации Tekna автомобиль оснащен 2-литровым мотором и автоматической трансмиссией. Обойдется такой Terrano в 1 миллион 269 тысяч рублей.