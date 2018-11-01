«Регби для всех», «знаниевый коллайдер» и православие с анимацией. Любые капризы за президентские деньги

На что будут потрачены миллионы Фонда президентских грантов в Петербурге

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Путешествие в Сирию, школа моделей для пенсионеров, Крым — не просто наш, а всемирный, «Путь домой» для безнадзорных кошек, секретный язык и повышение качества «Основ религиозных культур и светской этики». «Фонтанка» выбрала самые любопытные петербургские заявки, победившие во втором за 2018 год конкурсе президентских грантов.

Как сообщили «Ведомости», во втором конкурсе президентских грантов этого года финансовую поддержку снискали минимум 47 организаций, связанных с РПЦ. Беглый поиск показывает две такие заявки из Петербурга. На Ежегодный детский епархиальный конкурс чтецов "Пасхальное слово" (Благотворительный фонд Спасо-Преображенского всей гвардии собора Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви) выделили 744 тысячи рублей. Приход собора святых Апостолов Петра и Павла в Петергофе получил и того меньше — 500 тысяч рублей. На эти деньги приходу предстоит разработать и апробировать программу "Русская традиция" для детей и подростков — речь идет о преподавании фольклора. Потом программу планируют внедрить в систему дополнительного образования.

Однако при детальном рассмотрении оказывается, что «связанных с РПЦ» победителей конкурса больше. Например, проект с несколько хармсовским названием «Встретил я себя» получил грант в 8,7 млн рублей и потребует еще 3,9 млн софинансирования. Организация, подавшая эту заявку, – Благотворительный фонд "Центр социальной адаптации святителя Василия Великого", учрежденный православным приходом храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы. Речь в заявке идет о работе со совершившими уголовные преступления подростками и профилактике распространения тюремной субкультуры среди несовершеннолетних. «Подростки на социально-педагогическую реабилитацию приходят по приговору или постановлению суда, направлению отделов по делам несовершеннолетних полиции, – говорится в заявке. – Отсутствие целевых государственных программ, скудность правовой базы для развития альтернативных наказаний и новых форм работы с данной целевой группой не позволяют в полной мере развивать эту деятельность».

Реабилитировать юных преступников планируется с помощью психотерапевтической коррекции, арт-терапии в гончарной мастерской и театральных тренингов. «Проект реализуется при тесном взаимодействии с отделами полиции, уголовно-исполнительными инспекциями и образовательными учреждениями, – говорится в заявке. – Время участия подростка и его семьи в проекте – от 6 до 12 месяцев. Все отношения с участниками проекта будут вестись на договорной основе».

Еще 7 млн рублей получила автономная некоммерческая организация "Центр этнорелигиозных исследований". Она тоже имеет прямое отношение к РПЦ, так как возглавляет ее председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма св. Спиридона Тримифунтского Чудотворца в Главном штабе ВМФ РФ в Адмиралтействе Александр Пелин. Его организации потребуется привлечь еще 6 млн софинансирования, чтобы реализовать проект по «Формированию навыков межрелигиозного взаимодействия посредством адаптации инновационных образовательных технологий в преподавании в школе «Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ духовно-нравственных культур народов России». В заявке говорится, что эти курсы хороши и уже внедрены в школьную программу, но их можно улучшить. Для этого предлагается создать интерактивный учебник, рабочие тетради, поурочные методические план и видеоматериалы к урокам с инфографикой и анимацией. В результате должна получиться комплексная методика «освоения учащимися навыков осознанного нравственного поведения».

Еще один проект, с забавным названием «Покажу по секрету», получил сравнительно небольшой грант в 750 тысяч рублей. Но в самом проекте ничего смешного, его автор – это автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области реабилитации детей с нарушениями слуха «Я тебя слышу». Название объясняется просто — в рамках проекта планируется создать «секретный» жестовый язык, чтобы слышащие дети могли его выучить и общаться со своими неслышащими сверстниками. Для этого будет выбрано 100 самых необходимых для общения фраз и создано 100 обучающих видеороликов с детьми в костюмах супергероев, демонстрирующих эти фразы. Обучаться «секретному» языку можно будет по Интернету.

Те, кто решил отработать вышедшую на уровень государственной значимости тему пенсионного возраста, не прогадали. Грант в 2,8 млн рублей выиграл проект с названием «Школа моделей элегантного возраста "ПАВА", как современная эффективная форма повышения социальной активности людей старшего поколения». Затея потребует еще 2,5 млн рублей софинансирования. На эти деньги межрегиональная общественная организация "Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров" обещает решить вопрос «востребованности в обществе и в модельной, киноиндустрии» людей пожилого возраста, «что особенно актуально в связи грядущей пенсионной реформой». Партнерами проекта стали старейший в стране Ленинградский дом моделей одежды, ЗАО "Эстетиста" , ООО "Промшвейтех", ПАО "Ростелеком" и другие достойные организации.

«Уникальность и новизна проекта заключается в том, что он направлен на формирование нового образа российского пенсионера за счет сохранения ленинградского интеллигентного стиля моды, который сможет изменить существующий порядок доминирования в России западных тенденций моды, и ведущую роль в этом команда проекта видит за петербуржцами – моделями элегантного возраста», – говорится в заявке. Пенсионеров обещают обучать таким дисциплинам, как подиумный шаг, фотопозирование, актерское мастерство, сценическая пластика, ораторское мастерство, дать им курсы психологической разгрузки. Учеников школы ждут консультации по питанию, рекомендации визажиста, стилиста и косметолога и встречи с экспертами из мира моды.

Однако петербургским бабушкам и дедушкам обольщаться не стоит — в красивую жизнь возьмут не всех, а только тех, кто «готов по своим внешним данным стать моделями». Критерии отбора не обозначены. Но для тех, кто отбор не пройдет (в том числе людей с ограниченными возможностями, как отмечается в заявке), предусмотрена «экспериментальная школа кройки и шитья», где они «под руководством ведущих модельеров, привлеченных в проект», будут шить для себя и других элегантные модели одежды. Лучшие ученики школы моделей получат предложение о сотрудничестве от некоей «Организации по их продвижению на рынке модельных услуг, рекламных услуг и кино-индустрии». Авторы заявки обещают «серьезный подход к созданию нового образа российского пенсионера» и 560 облагодетельствованных в 2019 году. При этом затраты на одного «благополучателя» составят не более 10 тысяч рублей.

Благотворительный фонд помощи животным "Брошенный ангел" получит 1,2 млн рублей на решение проблемы безнадзорности кошек "Путь домой" (еще 1 млн предполагается привлечь в качестве софинансирования). «В Санкт-Петербурге не существует программы отлова и кастрации безнадзорных кошек на городском уровне, не предусматривается и содержание кошек в государственных (муниципальных) приютах», – отмечают авторы проекта. С момента появления в 2015 году организация пристроила в хорошие руки порядка трех тысяч уличных животных, еще 400 содержатся в приюте. В рамках проекта организация обещает изъять из парадных и подвалов и поместить в свой приют не менее 200 кошек и котов. Спасенные от безнадзорности звери получат медпомощь, будут кастрированы или стерилизованы и переданы новым хозяевам. Так же в указанную сумму входит стерилизация 50 кошек, живущих у волонтеров, и изготовление пяти социальных роликов о животных приюта.

Грант в 5 миллионов получила Автономная некоммерческая организация «Институт современного государственного развития» на проект по воспитанию предсказателей будущего России. Официально он называется «Создание и апробация пилотного популярного прогностического курса "Тренды 2.0." (Открытый университет Будущего) на основе сочетания дистанционного образовательного процесса с очными интерактивными практиками».

Курс по прогнозированию (в том числе «сценированию») и стратегическому планированию будет рассчитан на студентов, предпринимателей и представителей органов госуправления. Центры по «вопросам прогнозирования и стратегического планирования» обещают создать на базе университетов и научных организаций с образовательной лицензией в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске. Слушателей научат «техникам прогнозирования в мировом, страновом и региональном масштабе, в краткосрочном и среднесрочном периодах (7-20 лет)».

«Кроме того слушатели овладеют … методиками проведения организационно-деятельностных игр, анализа и выработки проектных решений», – обещают авторы проекта. По замыслу «Института», результаты мы через некоторое время должны увидеть в том числе в документах по стратегическому планированию Петербурга в целом и отдельных компаний и стартапов в частности. «Уникальность данного курса заключается в использовании авторских игровых методик (техники "знаниевого реактора", "знаниевого коллайдера", игр на схематизацию, – говорится в заявке. – и в том, что каждый участник закрепляет полученные знания, прорабатывая их в процессе игрового моделирования, как очно, так и дистантно».

Порядка 7,1 млн рублей получил Международный благотворительный фонд имени Лихачева на проект, в качестве целевой группы которого значится «культурная общественность России», а география не может не вызывать зависть: Санкт-Петербург, Ялта, Париж. Называется заявка просто, но значимо: «Южный берег Крыма – территория Всемирного наследия (2-й этап)». Авторы обещают организовать экспертную и общественную кампанию по приданию Южному берегу Крыма (от мыса Айя близ Фороса до Алушты) статуса комплексного объекта культурного и природного наследия Российской Федерации и в перспективе объекта Всемирного наследия.

«Главной проблемой сохранения памятников ЮБК является хаотичная, а порой варварская застройка, в основном коммерческим жильем, которая безвозвратно разрушает культурный ландшафт территории, – говорится в заявке. – Этот процесс начался в 1990-е и продолжается форсированными темпами сегодня». Проект был инициирован Фондом имени Д.С. Лихачева совместно с Государственным Эрмитажем в 2017 году и уже получал поддержку Фонда президентских грантов на втором за 2017 год конкурсе. Первый этап проекта будет завершен 30 ноября 2018 года. В рамках второго этапа планируется издать сборник экспертных заключений о Южном береге Крыма на русском и английском языках, создать посвященный проекту сайт, подготовить документы для предварительной номинации в Список всемирного наследия и провести фотовыставку «Памятники ЮБК и их хранители» в Ялте и Париже.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Русско-арабский культурный центр" получила 2,8 миллионов рублей на проведение «Дней российско-арабской дружбы. Ливан и Сирия» в Бейруте, Батруне и Дамаске. «Проект направлен на представителей смешанных семей, выпускников советских и российских вузов и жителей указанных стран, с целью знакомства и укрепления образа России в регионе», – говорится в заявке. «Дней дружбы», в течение которых будет реализован проект, запланировано всего пять.

Еще 2,3 миллиона выделено на развитие регби в Петербурге. Проект так и называется «Регби для всех». «Мы хотим вдохновить молодых петербуржцев попробовать, играть и полюбить регби», – разъясняет «Регби клуб Нарвская застава». «В 2017-2018 гг. клуб «Нарвская застава» вышел на новый уровень развития, занимая призовые и победные места во всероссийских и международных соревнованиях в мужском регби, – говорится в заявке. – Мы хотим, чтобы спортсмены основного состава клуба «Нарвская застава» – профессиональные регбисты в возрасте 20-30 лет – в свободное от тренировок и соревнований время пришли в школы и вузы Санкт-Петербурга для того, чтобы создать там регбийные команды и тренировать их на регулярной основе». В итоге в школах и вузах Санкт-Петербурга должны появиться постоянные регбийные команды.

Самый внушительный грант получила Санкт-Петербургская региональная общественная организация социальных программ "Северная Столица" и команда "Невский баталист" — 41 млн рублей. На эти деньги планируется создать «Музейно-выставочное пространство: трёхмерные историко-художественные панорамы «Дорога через войну». Суть проекта в заявке объясняется так: «Основная идея заключается в том, чтобы показать средствами экспозиции события войны во фрагментах жизненного пути ее рядовых участников». Общая площадь панорам составит 2000 квадратных метров, до сих пора самые крупные работы команды Дмитрия Поштаренко занимали не более 500 квадратных метров. Как и в предыдущих случаях, работа будет вестись по архивным данным, воспоминаниям ветеранов и с опорой на поисковый опыт команды проекта.

В целом же большинство получателей президентских грантов – проекты, связанные с особыми детьми, с детьми, оставшимися без попечения родителей и людьми с ограниченными возможностями. Средняя сумма гранта — 2-3 миллиона рублей, при этом организации опираются в том числе на средства, привлеченные из иных источников. Софинансирование как ключевой принцип распределения грантов еще в 2017 году было обозначено первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, так как в действительно значимые социальные проекты, по его мнению, всегда готов вложиться кто-то еще. Источники софинансирования на сайте Фонда президентских грантов не раскрываются.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»