Совет директоров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» принял новую стратегию развития

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Новая стратегия с названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота» принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года.

По итогам 2017 года, с объемом перевозок 50,1 млн пассажиров, Группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей.

Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа», которая сегодня предлагает низкие тарифы и широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер в составе Группы, который имеет большой потенциал на российском рынке, будет ежегодно перевозить 25-30 млн пассажиров. К достижению новых целей будут подключены все перевозчики Группы «Аэрофлот». Авиакомпания «Россия», которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по «плоским» тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у Аэрофлота – головной компании Группы. Перед региональным перевозчиком «Аврора», который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.

Вторая цель Стратегии – нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году.

Третья задача – открыть к 2023 году региональные базы по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки – с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 млн в 2023 году.

Четвертая цель – кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе самолетного парка Группы «Аэрофлот». С учетом всех контрактов – как уже выполненных, так и недавно заключенных – до 2026 года планируется «поставить на крыло» 200 российских самолетов Superjet 100 и МС-21. Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка Группы должна составить примерно 520 машин.

Пятая цель – повысить уровень цифровизации авиакомпаний Группы «Аэрофлот» для максимизации эффективности их деятельности. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain & Company Аэрофлот прочно удерживает четвертое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний. Он продолжит активное внедрение новейших цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Намеченные планы позволят Группе «Аэрофлот» выйти на качественно новый уровень операционной деятельности и добиться высоких финансовых результатов.