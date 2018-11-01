Община храма во Флоренции перешла из Константинопольского патриархата в РПЦЗ после решений Фанара

Приход храма Рождества Христова и святого Николая Чудотворца во Флоренции перешел из юрисдикции Константинопольского патриархата в Русскую Зарубежную Церковь.

Об этом 1 ноября пишет портал «Православие и мир» со ссылкой на французские СМИ.

Решение о переходе в РПЗЦ было принято на общем собранием, его единогласно поддержали все прихожане. Теперь в храме поминают за богослужением митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона – предстоятеля Русской Зарубежной Церкви.

«После антиканонических решений, сделанных патриархом Варфоломеем 11 октября, мы перестали его поминать. Этими решениями патриарх Варфоломей сделал Православную церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием гонимой», – заявил настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский.

Ранее в США настоятель Успенского храма в Блуфилде священник Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат в знак протеста против его действий на Украине. Священник перешел в Русскую православную церковь за границей.