Женщину в Москве убило отделившееся от грузовика колесо

Колесо может стать смертоносным снарядом – такой случай произошёл в ночь на 1 ноября в столице. На Автозаводской улице около Третьего транспортного кольца от грузовика на ходу отделилось заднее колесо и, продолжая по инерции движение, попало в женщину на тротуаре. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке этого инцидента, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Нарушений со стороны водителя грузовика не выявлено, отмечается в сообщении.

Видеозапись момента аварии появилась в соцсетях, например в группе «Новосибирская служба эвакуации» «ВКонтакте». На записи видно, как женщина идёт вдоль проезжей части к такси и только собирается открыть дверь, как в неё попадает несущийся по тротуару объект – то, что это именно колесо, разглядеть сложно. Женщина падает. Идущий за ней следом мужчина отпрыгивает – его не задело. По информации в СМИ, женщина скончалась.

В группе отмечается, что за колесом, катящимся на скорости 70 км/ч, в этот момент гнались патрульные, но не успели его остановить – роль сыграли несколько секунд.

В сентябре «Фонтанка» рассказывала про аварию в Красном Селе, попавшую на видео. На проспекте Ленина колесо улетело от едущего микроавтобуса и протаранило две легковушки.