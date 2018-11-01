«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс Санкт-Петербург-Сочи

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург-Сочи. На старте продаж одномоментно до конца зимнего расписания предложено не менее 200 билетов по тарифу от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Полеты из Санкт-Петербурга в Сочи начнутся 22 декабря 2018 года и будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам. Сочи станет 20-м городом маршрутной сети «Победы» из Санкт-Петербурга. Среди других российских направлений авиакомпании из аэропорта Пулково – Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск (Бегишево), Ростов-на-Дону, Чебоксары. Также самолеты «Победы» летают из Санкт-Петербурга в Бергамо, Кельн, Лондон, Пизу, Стамбул и Тбилиси.

Флот авиакомпании «Победа» состоит из современных комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода-производителя. В авиапарке компании 22 новых самолета, до конца года ожидается поставка еще двух машин.

Благодаря ценовой политике и уникальной модели «Победа» пользуется высокой востребованностью: средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 94%, а на большинстве рейсов достигает 100%.

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян. Генерировать пассажиропоток «Победе» удается благодаря доступным тарифам и маршрутной сети. Минимальный тариф компании составляет от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Что касается маршрутной сети компании, около 38% карты полетов – уникальные направления.

Авиакомпания "Победа" входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.