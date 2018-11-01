РФС рассмотрит обращение «Краснодара» о разрыве контракта с Мамаевым только после того, как футболист окажется на свободе. «Зенит» о таком и не просит

РФС пообещал разобраться с судьбой футболиста Павла Мамаева в кубанском клубе после 8 декабря, когда закончится предварительное заключение игрока.

«До того момента, пока он не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача — обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично», – цитирует 1 ноября председателя палаты РФС по разрешению споров Виктора Березова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Павлом Мамаевым на следующий день после того, как он в компании нападающего «Зенита» Александра Кокорина избил нескольких человек. Петербургский клуб с аналогичным заявлением в отношении своего форварда пока не обращался.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

Мамаев перешел в кубанский клуб в 2013 году из ЦСКА. В составе «Краснодара» он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/2015. В 2018-м он провел всего 11 игр, забив три гола.