В Петербурге подпишут соглашение о подготовке специалистов для предприятий Концерна ВКО «Алмаз – Антей»

2 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге подпишут соглашение о сотрудничестве Обуховского завода (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и СПб ГБПОУ «Академией машиностроения имени Ж.Я. Котина».

Соглашение будет подписано в рамках открытия Научно-производственного регионального инновационного центра подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена для машиностроения.

В течение многих лет выпускники СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный техникум», ныне СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», пополняли ряды сотрудников Обуховского завода.

В рамках предстоящего сотрудничества Обуховского завода и Академии машиностроения им. Ж.Я. Котина планируется вывести работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса на качественно новый уровень.

Отличительной особенностью реализации данного соглашения станет привлечение высококвалифицированных специалистов АО «ГОЗ Обуховский завод» к преподаванию профильных дисциплин учащимся Академии, будущим сотрудникам предприятий ВПК.

«Мы планируем выстроить эффективную модель взаимодействия нашего Научно-образовательного центра СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и Академии машиностроения имени Котина, – пояснил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», директор АО «ГОЗ Обуховский завод Михаил Подвязников. – Соглашение будет гармонично сочетать работу по подготовке и переподготовке кадров, которой в настоящее время занимается НОЦ СЗРЦ, с профессиональной специализацией по рабочим квалификациям, которой занимается Академия. Уверен, такой разносторонний подход к воспитанию специалистов позволит обеспечить предприятия ОПК лучшими кадрами».

Подписание соглашения между заводом и Академией даст возможность готовить целевых специалистов, уже на стадии обучения адаптированных под работу на конкретных предприятиях, прошедших практику на будущем месте работы.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"