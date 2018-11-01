Химический запах из канализации на севере Петербурга вызвал растворитель. В колодцы слили практически чистый уайт-спирит

Пробы воды из канализации, которые взяли после массовых жалоб жителей северных районов Петербурга, показали наличие в воде «нефтяных растворителей». Их концентрация в пробах достигала 80%.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Водоканал» 1 ноября, такие выводы лабораторий позволяют предположить, что химию в канализацию слили в чистом виде. Пробы показали наличие алканов, ароматических углеводородов и алкильных производных, характерных для бензиновой фракции нефти. Эти вещества могут встречаться одновременно, например, в растворителях типа уайт-спирит. Их сброс в системы водоотведения запрещен. Анализ проб проводили сразу три лаборатории – Центр гигиены и эпидемиологии, Центр экологической безопасности РАН и химико-аналитический центр «Арбитраж» НИИ имени Менделеева.

Как отмечалось ранее, на общую работу системы водоотведения сброс не повлиял. Пробы сотрудники Водоканала, в том числе, брали возле станции метро «Академическая». Место сброса установить не удалось – источник может находиться на площади в 250 квадратных километров. На едкий запах из канализационных люков 17 октября жаловались жители Калининского, Выборгского и Приморского районов.