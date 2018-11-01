«Нефтянка» подкосила внутренний туризм. Туры подорожали на треть из-за топливного скачка

Цены на туры по России взлетели на треть, фиксирует национальная Ассоциация туроператоров. Логистика стала дороже после повышения цен на бензин.

Как сообщает ассоциация 1 ноября, недельные турпакеты на осень и зиму в среднем стоят почти 55 тысяч рублей. Двухнедельное путешествие по родине обойдется россиянам почти в 100 тысяч.

«Рост средней цены составил 31 – 35 процентов», – отмечают эксперты.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров Майя Ломидзе объяснила «Интерфаксу» ценовой скачок внутренних поездок повышением стоимости топлива и, как следствие, подорожанием транспортных услуг.

Топливный рост связан с ориентацией российских производителей на зарубежный рынок в связи с уменьшением экспортных пошлин, из-за чего на внутреннем рынке наблюдается дефицит бензина и дизеля. Правительство рассматривало вариант введения заградительных пошлин на экспорт. 1 ноября власти и нефтяники договорились о заморозке розничных цен.