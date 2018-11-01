The Washington Post: тело журналиста Хашкаджи растворили в кислоте
Тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи растворили в кислоте. Следователям удалось найти биологические останки, подтверждающие эту версию.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.
По предварительной информации, уничтожение улик происходило на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле или в соседней с ним резиденции саудовского генконсула.
Ранее турецкая прокуратура раскрыла подробности убийства репортёра. По данным ведомства, его задушили сразу после того, как он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, затем тело расчленили и уничтожили.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел. Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.
Чуть позже Эр-Рияд признал факт гибели журналиста, по этому делу в Саудовской Аравии задержали 18 человек. Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя короля и всю правящую семью. До эмиграции Хашкаджи был одним из советников короля.