Фильм о спасении российского президента в «Родине» за несколько часов до сеанса заменили на ленту про загадочный туман

Киноленту «Хантер Киллер», которая еще утром 1 ноября стояла в расписании кинотеатра «Родина» в Петербурге, заменили на японскую анимацию про самоубийства. Фильм про героическое спасение российского президента американскими военными, который так и не получил прокатное удостоверение, в центр не привезли.

На сайте «Родины» 1 ноября боевик значился в расписании на 15:10, однако ближе к началу сеанса его заменили на анимацию «Проза бродячих псов». Насладиться японским кинематографом предложили и в кассе кинотеатра, продавец устало отметила, что показ «Хантер Киллера» отменен минимум на ближайшие два дня. Появится ли он в расписании позже, сотрудница кинотеатра сказать затруднилась. О причинах снятия ленты с афиши кассиру также неизвестно, по ее словам, ленту просто не привезли.

Вместо американского боевика, который рассказывает о спасении российского президента из плена мятежников американскими военными, зрителям в «Родине» показывают ленту про людей с экстраординарными способностями. После самоубийства на их месте остается «загадочный туман», что становится поводом для расследования «Боевого Детективного Агентства».

О том, что «Хантер Киллер» так и не получил прокатное удостоверение, стало известно накануне премьеры в России. Убрать фильм из расписания кинотеатры попросил дистрибьютор фильма Megogo Distribution. Минкульт объяснил отказ выдачи ПУ тем, что прокатчик еще в сентябре предоставил в Госфильмофонд копию ленты ненадлежащего качества. Повторно запись была передана 30 октября, но проверить диск не успели.