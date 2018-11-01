Верховный суд подтвердил, что Сытнинская - не сквер. «УНИСТО Петросталь» оспорила ЗНОП

Верховный суд РФ оставил в силе решение городского суда Петербурга, признавшего не действующими изменения в закон о зеленых насаждениях, благодаря которым участок «УНИСТО Петросталь» на Сытнинской улице, 11, официально стал сквером. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба компании.

«Оставили в силе», – подтвердила представитель «УНИСТО Петросталь» Екатерина Емельянова.

Статус зоны зеленых насаждений общего пользования участок на Сытнинской улице, 11, в Петроградском районе получил в 2015 году, после того, как в ходе археологических работ обнаружили захоронения. Специалисты датировали останки первой третью XVIII века.

Включение участка площадью 0,6 га в перечень ЗНОП перечеркнуло планы собственника построить на этом месте апарт-отель с офисом. В прошлом году «УНИСТО» подала иск к Заксобранию и губернатору Петербурга, оспорив присвоение территории статуса сквера.

Горсуд встал на сторону истца, признав, что право собственности на участок компания получила раньше (в 2011 году), чем сама территория попала в «зеленый перечень». Закон о ЗНОП не предусматривает включение в перечень частных владений. Кроме того, такой статус предполагает доступ на территорию неограниченного круга лиц.

Ответчики подали апелляционную жалобу, однако Верховный суд оставил решение первой инстанции в силе.

Одновременно «УНИСТО Петросталь» пытается оспорить прописанный в Генплане города рекреационный статус (Р2) участка на Сытнинской. Накануне городской суд отказался удовлетворить требования истца. В настоящее время, согласно закону о Генеральном плане, владелец участка может возвести на нем только спортивную площадку.