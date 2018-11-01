Российские поисковики подписали меморандум о борьбе с сетевым пиратством. Google к документу не присоединился
Меморандум по совместной борьбе с пиратством подписали правообладатели и крупнейшие интернет-компании, работающие в стране, – «Яндекс», Mail.ru и Rambler.
Как сообщает 1 ноября «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», согласно документу, в ближайшие три недели правообладатели создадут реестр пиратских сайтов, где незаконно размещаются аудиовизуальные произведения. Представители интернет-компаний будут обращаться к списку каждые пять минут, чтобы за 6 часов исключить ссылки на эти сайты из поисковой выдачи в РФ (без суда).
По информации The Bell, поисковик Google не участвовал в подписании меморандума, так как у него нет представительства в России. Кроме того, компания и так работает по американскому антипиратскому закону.
Гарантом исполнения меморандума станет Роскомнадзор. С чиновниками ведомства в ближайшие месяцы встретятся и представители Google. Надзорный орган все-таки предложит крупнейшему игроку рынка присоединиться к меморандуму.
Справка:
Работа над меморандумом началась в начале 2018 года. Ожидалось, что документ подпишут в июне, но текст документа не устроил «Яндекс». К работе над меморандумом вернулись после того, как Мосгорсуд потребовал, чтобы «Яндекс» удалил из поисковой выдачи сериалы, выпущенные телеканалами холдинга «Газпром-медиа».
Документ действует до 1 сентября 2019 года. Участники встречи заявили, что меморандум может лечь в основу нового антипиратского закона.