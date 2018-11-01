В Армении распустили парламент и готовятся к новым выборам

В Армении снова не смогли определиться с премьер-министром, поэтому в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Национальное собрание Армении не избрало единственного кандидата Никола Пашиняна на должность главы кабинета министров республики. Об этом 1 ноября сообщает издание Aysor.

Проголосовавших в пользу его кандидатуры и против депутатов не было, а еще 13 народных избранников воздержались.

Подобная ситуация наблюдалась и во время первого голосования, 24 октября, когда фракция «Царукян» проголосовала против, а все остальные не принимали участие или воздержались.

Никол Пашинян объявил о своей отставке 16 октября для того, чтобы провести внеочередные парламентские выборы. Согласно армянскому законодательству, если парламент не сможет выбрать премьера, то Национальное собрание распускается силой закона. После этого должны быть организованы новые выборы. Их день должен назначить президент.

Ранее Никол Пашинян уволил шестерых министров от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» из-за принятия законопроекта, который защищает Национальное собрание от роспуска при отставке премьер-министра. Глава кабмина назвал его «позорным» и «контрреволюционным». После он договорился с парламентом и заявил о грядущей отставке. Внеочередных выборов требовали протестующие под стенами парламента Армении в начале октября.

Подробнее о том, кто примет участие в избирательной кампании и почему на выборы не пойдет «союзник Путина», читайте в материале «Фонтанки».

Никол Пашинян пришел к власти на волне народных протестов. 8 мая на должности главы кабмина его утвердил парламент — со второго раза. Массовые акции продолжались с 17 апреля и вынудили предыдущего премьер-министра Сержа Саргсяна подать в отставку.