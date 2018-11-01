Предпринимательницу из Крыма приговорили за подрыв экономических связей. Она испортила отношения с европейским покупателем, который соглашался работать в обход санкций

В Петербурге к трем годам лишения свободы приговорена крымская бизнес-леди Татьяна Тумакова. Она сорвала крупную сделку с латвийскими партнерами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 1 ноября, Тумакова руководила в Крыму компанией «Таврика» – крупным поставщиком сельхозпродукции. В 2016 году на республиканский рынок зашло предприятие из Латвии, LG Transservice, и договорилось о покупке через «Таврику» пробной партии местного нута. За две тонны латыши готовы были заплатить 49 млн рублей.

Сложность возникла в переводе денег. Крым уже находился под санкциями, перечислять средства со счета иностранной организации на счет республиканской возможности не было, и Тумакова предложила произвести оплату через петербургскую компанию «Посейдон». Латвийские предприниматели согласились на обходную схему и заплатили за товар. Нута не дождались и обратились в правоохранительные органы.

Тумакову Куйбышевский суд Петербурга признал виновной в особо крупном мошенничестве и отправил на три года в колонию общего режима. Гражданский иск был заявлен на сумму 45 млн, он удовлетворен.