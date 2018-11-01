Subaru и Toyota отзывают более 400 тысяч автомобилей, которые могут внезапно встать

Японские автопроизводители Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. объявили о масштабной отзывной кампании по всему миру. В общей сложности под нее попадают более 400 тысяч машин.

Как сообщает 1 ноября издание MarketWatch, отзыв затронет популярные модели Subaru, такие как Forester и Impreza, а также спорткар BRZ. Toyota отзовет «двойника» Subaru BRZ – модель Toyota 86, а также спорткар Scion FR-S.

По заявлению автопроизводителей, у этих автомобилей могут сломаться пружины в клапане двигателя, что грозит серьезным повреждением двигателя и внезапной остановкой машины, а это уже чревато авариями.

В Toyota заявили, что из общего числа попавших под отзыв автомобилей на их модели проходится 80 тысяч машин. В том числе, в США будет отозвано 25 тысяч Scion FR-S, выпущенных с марта 2012-го по июль 2013 года. Попавшие под сервисную кампанию автомобили Subaru были выпущены в период с января 2012-го по сентябрь 2013 года. Из них 101 тысяча машин будет отозвана в Японии. Коснется ли глобальный отзыв России, пока не сообщается.