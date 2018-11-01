Экс-главу владевшей «Зимней вишней» компании объявят в международный розыск

Взятку в размере семи миллионов рублей получило начальство кемеровского стройнадзора за решение вопросов при реконструкции здания торгового центра «Зимняя вишня», где из-за пожара погибли 60 человек.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России 1 ноября, по версии следствия, в 2013 – 2014 годы генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы.

«Взятка предназначалась, в том числе, за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», — отметили в ведомстве.

Чередниченко и Комкову предъявлено обвинение в получении взятки. Действия Вячеслава Вишневского следствие оценило как дачу взятки, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

По данным ведомства, Вишневский в 2016 году покинул территорию России, сейчас проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск.