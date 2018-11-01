Происшествия
Экс-главу владевшей «Зимней вишней» компании объявят в международный розыск
Взятку в размере семи миллионов рублей получило начальство кемеровского стройнадзора за решение вопросов при реконструкции здания торгового центра «Зимняя вишня», где из-за пожара погибли 60 человек.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России 1 ноября, по версии следствия, в 2013 – 2014 годы генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы.
«Взятка предназначалась, в том числе, за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», — отметили в ведомстве.
Чередниченко и Комкову предъявлено обвинение в получении взятки. Действия Вячеслава Вишневского следствие оценило как дачу взятки, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
По данным ведомства, Вишневский в 2016 году покинул территорию России, сейчас проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск.
Справка:
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля, спустя неделю после трагедии.
В рамках расследования ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок. Они обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. Танзиле Комковой вменяют превышение должностных полномочий. В середине сентября к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей.