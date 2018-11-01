Экс-директор «Анжи» знакомится с материалами дела, в которых его обвиняют в миллионном мошенничестве с билетами на мундиаль

Полицейское следствие в Москве завершило расследование уголовного дела в отношении Эльдара Исаева, бывшего директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Ему предъявлены обвинения в мошенническом хищении миллиона долларов у китайских любителей футбола. По его вине, считает следствие, китайцы не попали на российский мундиаль.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 1 ноября, обвинения предъявлены в окончательной редакции, Исаев и его адвокаты в ближайшее время начнут знакомство с материалами дела, в нем 40 томов. По версии следствия, будучи директором ООО «Анжи МСК», Исаев пообещал забронировать для туристов из Китая билеты на матчи, оформить паспорта болельщиков, забронировать гостиницы и предоставить транспорт. За все, по информации издания, иностранцы заплатили около двух миллионов долларов, но никто из клиентов компании так на чемпионат мира в Россию и не попал. Жалобы обманутые болельщики написали в посольство КНР, а затем и в полицию. Позже ход дали только части заявлений, в уголовном деле фигурирует сумма в 1,1 млн долларов США.

Сам Исаев вину не признает. Как ранее писала «Фонтанка», в создавшейся ситуации он винит своих партнеров. Якобы деньги на билеты он перечислил контрагентам, после чего они просто исчезли.