Смольный снова ищет желающих отремонтировать Зелёный мост. На этот раз - более чем за полмиллиарда рублей

Зелёный мост через Мойку, расположенный на оси Невского проспекта, ждёт капитальный ремонт. Об объявлении электронного аукциона на выполнение работ сообщают 1 ноября комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и СПб ГБУ «Мостотрест».

Начальная максимальная цена контракта – 502 миллиона 591 тысяча рублей. Аукцион запланирован на 26 ноября, заявки принимаются до 20 ноября. Завершить ремонт надо будет к концу 2020 года.

Конкурс на капремонт моста уже объявляли в июне текущего года, но желающих в нём поучаствовать не нашлось. Тогда городские власти были готовы заплатить 493 миллиона рублей, теперь сумма выросла.

Сейчас Зелёный мост находится в неудовлетворительном состоянии. Специалисты обследовали его конструкции и пришли к выводу, что чугунный свод больше не может воспринимать заданную проектную нагрузку, а инженерные сети сильно изношены.

Подрядчик должен будет разобрать пролётное строение, заменить болтовые соединения на подмостках чугунных тюбингов, отремонтировать их и покрасить, усилить основания опор с помощью буроинъекционных свай. Для усиления пролётного строения предполагается устроить железобетонный разгружающий свод поверх существующих тюбингов, что позволит выключить чугунную конструкцию из работы.

Свой облик мост сохранит, со всеми фасадными элементами, – это требования комитета по охране памятников. Отметим, что длина Зелёного моста – 39,8 метра, ширина – 38,7 метра.