Самым богатым чиновником Финляндии оказалась министр транспорта. Она заработала за год почти в шесть раз больше, чем президент

Среди членов правительства Финляндии самый большой доход в 2017 году получила министр транспорта Анне Бернер, сообщает Yle.

Согласно опубликованным 1 ноября налоговым данным, годовой доход Бернер составил 634 тыс. евро. Глава минтранса является владельцем текстильной компании Vallila Interior, доходы она также получает и от других коммерческих предприятий.

Самый богатый среди парламентариев – депутат правящей Коалиционной партии Ээро Лехти. Он получил более 1,5 млн евро. Будучи крупным медиапредпринимателем, в прошлом году он продал свою компанию Suomen Lehtiyhtiö.

Глава кабмина Юха Сипиля (возглавляет партию «Финляндский центр») получил 159 тыс. евро, в то время как его зарплата премьера составляет около 10 тыс. евро в месяц, глава МИДа Тимо Сойни — 164 тыс., министр финансов Петтери Орпо (руководитель «Коалиционной партии») – 156 тыс., министр спорта Сампо Терхо (лидер партии «Синие») – 126 тыс. евро.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, согласно налоговым документам, не имеет доходов, так как ему выплачивается не облагаемая налогом президентская зарплата размером 126 тыс. евро.