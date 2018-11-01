В «Зените» заявили, что стадион «Санкт-Петербург» готов принять финал Лиги чемпионов
В 2021 году финал самого престижного клубного европейского футбольного турнира может пройти в Петербурге.
«Российский футбольный союз проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге», – цитирует 1 ноября исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева сайт ФК «Зенит».
По его словам, уже в этом месяце УЕФА проведет встречу с представителями всех стран, которые готовы принять финал Лиги чемпионов.
«Финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого обязательно одобрена Исполкомом РФС», – резюмировал Алаев.
«Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире, готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА», – подчеркнули в пресс-службе ФК «Зенит».
Стадион @spb_stadium готов принять финал @ChampionsLeague!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 ноября 2018 г.
Подробности: https://t.co/7wqpBMkCEA #UCL pic.twitter.com/iAlxNhjK0g
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций рассказал, что Россия действительно выразила свой интерес к еврокубковой встрече. Петербург поспорит за право проведения финала Лиги чемпионов с Мюнхеном. «Выражение интереса не накладывает обязательств», – подчеркнули в УЕФА.
России не впервой принимать финал этого европейского клубного турнира. Так, в сезоне-2007/08 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выясняли, кто из них является сильнейшим клубом в Европе, на московском стадионе «Лужники».
Напомним, стадион «Санкт-Петербург» летом 2018 года принимал несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году Северную столицу ждут матчи чемпионата Европы.