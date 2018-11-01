Патриарх Кирилл сравнил властную верхушку Украины с диктаторами прошлого

Историческое поражение предрек патриарх Московский и всея Руси Кирилл политическим силам на Украине, которые пытаются развязать религиозную войну. По мнению главы РПЦ, разорвать тысячелетние духовные связи между народами в борьбе за власть не удастся.

Как сообщает 1 ноября «Газета.ру», открывая заседание Всемирного русского народного собора, предстоятель затронул тему защиты религиозных свобод на постсоветском пространстве. Наиболее остро этот вопрос стоит сегодня на Украине, где «все сильнее ощущается вмешательство властей в самые сокровенные вопросы духовной жизни граждан», отметил патриарх.

«История уже знает множество попыток подобного вмешательства. Однако гонители церкви ушли в историческое небытие, а все попытки искоренить христианскую идентичность обернулись крахом», — заявил глава РПЦ.

Он отметил, что современные правители вновь пытаются идти по пути диктаторов прошлого.

«Хотят силой принуждения заставить народы забыть свое духовное родство, разорвать тысячелетние духовные связи, однако добьются они лишь противоположного эффекта. Политикам, разжигающим ненависть, вражду и расколы, придется признать свое историческое поражение», — считает Московский патриарх.

До него о ситуации на постсоветском пространстве говорил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, «пещерный национализм», «русофобия» и грубое вмешательство в дела церкви используются в странах бывшего Союза, чтобы переформатировать мир и вместо государств с активной позицией создать страны-вассалы.