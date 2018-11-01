«Это разрушительная традиция для страны». Священник РПЦ раскритиковал российского космонавта за празднование Хэллоуина на МКС

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (Кульберг) считает, что празднование дня всех святых является «разрушительной традицией» для России. Отдельно он обвинил в поклонении «культу смерти» российского космонавта Сергея Прокопьева. Об этом 1 ноября пишет Ura.ru.



«Я не поддерживаю такое участие в этом мероприятии. Как священник считаю, что это разрушительная традиция, как для самого космонавта, так и для страны, которую он представляет на МКС. Это культ смерти, а я склоняюсь к культу жизни», – заявил епископ.

Отметим, накануне, 31 октября, Сергей Прокопьев присоединился к своим коллегам на МКС во время празднования Хэллоуина.

«Хэллоуин не наш праздник, но экипаж надо было поддержать. За 15 минут состряпал костюм из подручных средств. Я старался не выделяться!)) Зато получили массу хороших эмоций и заряд настроения на неделю вперёд», – написал Прокопьев в соцсети.

Российский космонавт сделал костюм Элвиса Пресли, американские астронавты нарядились в Дарта Вейдера из «Звездных войн» и сумасшедшего ученого. Фотографии празднования Прокопьев разместил на своей странице «ВКонтакте».