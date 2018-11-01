Минкульт объяснил, почему в России не увидят фильм о спасении президента России военными США. Прокатчик «Хантера Киллера» показал некачественную копию картины

Компания – прокатчик фильма «Хантер Киллер» нарушила сроки предоставления копии картины в Госфильмофонд, что и послужило причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения. Об этом рассказали в Министерстве культуры РФ 1 ноября.

«Прокатное удостоверение на фильм «Хантер Киллер» не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России», — цитирует ведомство ТАСС.

По информации Минкульта, жёсткий диск с фильмом поступил в Госфильмофонд 24 сентября, однако копия оказалась «ненадлежащего качества». Повторно прокатчик предоставил запись 30 октября, в то время как картина должна была выйти на экраны кинотеатров первого ноября.

«Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», — объяснили в пресс-службе.

Американский боевик «Хантер Киллер» (Hunter Killer) рассказывает о спасении российского президента из плена мятежников американскими военными. Ранее дистрибьютор фильма Megogo Distribution попросил кинотеатры убрать картину из расписания. Компания пыталась выяснить у Минкульта ситуацию с прокатным удостоверением, но там ответили, что документ находится на подписании. Примечательно, что фильм не получил прокатное удостоверение на Украине, поскольку там чиновники сочли, что он «демонстрирует военную мощь России».