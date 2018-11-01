«Метрострой» ответил Албину: «Финансирование Фрунзенского радиуса не только проблема банков и компании, но и профильного комитета, курируемого вице-губернатором»

«Метрострой» упрекнул городское правительство в продвижении идеи строительства метро через привлечение кредитов и ведении переговоров через прессу. Реакция «Метростроя» вызвана заявлением вице-губернатора Игоря Албина. 1 ноября он сообщил, что городское правительство сделало все возможное, чтобы станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» открылись вовремя, то есть 20 декабря 2018 года, но из-за действий компании уверенности в сроках у него нет.

«На сегодняшний день за счёт заемных средств завершены работы на стадионе, Невско-Василеостровской линии и продолжаются работы на Фрунзенском радиусе. Переговоры с банками о дополнительных гарантиях по проектам ведутся, но это уже четвёртый объект, завершение которого нам предлагается финансировать за счёт привлечения кредитных средств. Благодаря ответственному подходу и продолжению работ все объекты ранее были сданы метростроевцами в срок, но бесконечное рефинансирование невозможно. Со своей стороны мы делаем все, чтобы соблюсти установленные сроки и уже выполнили основную часть работ. Вопрос финансирования Фрунзенского радиуса не только проблема банков и «Метростроя», но и профильного комитета, курируемого вице-губернатором. Ведение переговоров по текущим объектам через средства массовой информации не решает существующих проблем метростроения города в целом и каждого из объектов в частности», – сообщили «Фонтанке» в «Метрострое».

Наше издание писало о том, что «Метрострою» продлили контракт на строительство трех станций подземки и депо до 31 мая 2019 года. При этом и в Смольном, и в «Метрострое» пока не заявляли о срыве сроков, называя пролонгацию соглашения «техническим шагом, необходимым для завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов».