ФСБ задержала участника крымской блокады. Военную подготовку он прошел на Украине

В Симферополе суд арестовал 22-летнего бойца Крымско-татарского добровольческого батальона Челебиджихана. По версии ФСБ, он участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины и экономической блокаде полуострова.

Как сообщает погрануправление ФСБ Крыма 1 ноября, житель Кировского района республики задержан по делу об участии в незаконном вооруженном формировании. По версии следствия, крымчанин после весны 2014 года уехал на Украину, прошел специальную военную подготовку, повоевал на юго-востоке страны и до 2018-го входил в добровольческий батальон Челибиджихана, участвуя в торговой и энергетической блокаде полуострова.

Батальон Номана Челебиджихана преимущественно состоит из татарских националистов и исламистов. Его главным финансистом считается предприниматель Ленур Исламов, один из лидеров запрещенного и признанного экстремистским в России Меджлиса крымско-татарского народа.

После воссоединения с Россией Крым постоянно испытывает проблемы с водой и поставками продовольствия. В ноябре 2015 года полуостров обесточили подрывом опор ЛЭП. Диверсия вынудила Россию строить энергомост через Керченский пролив. Крым обещал «масштабное юридическое наступление» на Украину, его результаты пока неизвестны.