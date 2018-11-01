Водоканал: В загрязнении Славянки виноваты РЖД и колония. Сточные воды прекратят сбрасывать в реку через год

Организации, которые сбрасывают воду через общесплавной выпуск «ОбщМет» Водоканала в Славянку, систематически превышают нормы содержания загрязняющих веществ. Река страдает из-за локомотивного депо «Металлострой» ОАО «РЖД» и исправительной колонии № 5.

Как сообщает ГУП «Водоканал», кроме депо и колонии в реку сбрасывают отходы ООО «Складской комплекс «Металлострой», ООО «ФИОРД», ООО «Санкт-Петербургский хладокомбинат № 7» и ООО «СИБ-ЦЕНТР». Все организации «систематически допускают сверхнормативный сброс загрязняющих веществ», утверждает ГУП. Отдельно предприятие выделяет отходы с рыбоперерабатывающего производства колонии и от депо РЖД. Первым были выданы рекомендации по наладке работы очистных сооружений, в отношении вторых, утверждает ГУП, проводит проверку природоохранная прокуратура. «По результатам проверки выявлено, что сооружения морально и физически устарели, сооружения биологической очистки не работают, очистка сточных вод не происходит. По данным лабораторного контроля, концентрация загрязняющих веществ на выходе по ряду показателей больше, чем на входе», – утверждает ГУП.

Предприятие также уточняет, что еще в 2017 году начались работы по строительству коммуникаций, чтобы переключить сброс на канализационные сети, а не в реку. Завершить их планируется в ноябре 2019 года.

Накануне Росприроднадзор заявил, что возбудил дело по факту загрязнения реки Славянки, расследование ведется в отношении «Водоканала». Региональный департамент ведомства также готовит материалы в суд об ограничении или приостановлении сброса сточных вод через спуск. Поводом стали частые сбросы, последний из которых был зафиксирован 18 октября. От воды плохо пахло, в ней плавала мертвая рыба.