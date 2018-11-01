За 9 млрд рублей Смольный хочет забрать под контроль 40% «Теплосети». Но на будущий год выделено только 1,5 млрд

Городское правительство в течение 3 лет планирует довести процент владения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до 40%. Средства, которые выделят на увеличение присутствия Смольного в уставном капитале компании, пойдут на реконструкцию коммуникаций, находящихся на балансе у «Теплосети». Об этом «Фонтанке» 1 ноября рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

Чтобы достичь желаемых 40%, городу в общей сложности необходимо вложить в уставной капитал «Теплосети» 9 млрд рублей, однако на данный момент согласовано выделение только 1,5 млрд рублей в 2019 году. Эти деньги позволят увеличить долю Смольного в уставном капитале компании до 28%. Выделение еще 7,5 млрд рублей пока что не согласовано. Это «Фонтанке» подтвердили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

«Мы в течение ближайших трех лет кратно увеличим объем ремонта коммуникаций «Теплосети», уделяя особое внимание дефектным и опасным участкам. Задача номер один – уйти от аварийности. Задача номер два — приведение сетей в нормативное состояние. Уровень износа составляет порядка 70%. Я об этом говорю с первого дня пребывания в качестве вице-губернатора», – заявил Игорь Албин.

Сейчас «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежат ТГК-1, а остальное — городу в лице ГУП «ТЭК». Благодаря бюджетным инвестициям, запланированным на следующий год, компания сможет реконструировать около 40 км коммуникаций. По данным правительства, в замене нуждаются 1 125 км сетей компании, однако собственная инвестиционная программа предприятия выполняется на низком уровне.