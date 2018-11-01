«Молодежь вовлекают тусовкой, возможностью поругать кого угодно». Архангельский губернатор связал протестные митинги и взрыв в здании ФСБ

Глава Архангельской области Игорь Орлов считает, что подозреваемый в теракте 17-летний местный житель мог попасть под влияние внешних сил. Об этом он заявил 1 ноября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Посмотрите, у нас в ряде протестных митингов участие принимали школьники! Не студенты училищ, а школьники! Это делается не для дела, а для массы, чтобы потом красиво выглядеть перед заказчиками подобного рода мероприятий. Молодежь вовлекают тусовкой, возможностью поругать кого угодно, и тебе за это ничего не будет, дискредитацией основополагающих основ нашего государства. Это деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму», – сказал Орлов.

Произошедший взрыв в здании регионального ФСБ он назвал «кричащим событием». Губернатор призвал активнее вовлекать молодежь в «большие дела», чтобы у них было чувство причастности.

«Сейчас мы должны вести разумный диалог с молодежью. Разумное общение и разъяснение ситуации становится предельно важным», – резюмировал Игорь Орлов.

Напомним, взрыв у здания ФСБ в Архангельске прогремел в 8:52 31 октября. По версии следствия, самоподрыв устроил 17-летний студент-анархист. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «теракт». В результате взрыва погиб только сам нападавший, пострадали трое сотрудников регионального УФСБ.