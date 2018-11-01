Чем дышат Шушары?

Специалисты Гринпис озаботились качеством воздуха в мегаполисах России. Летом этого года они подрядили двести волонтеров отбирать пробы воздуха в крупных городах, в том числе и Петербурге. Потом подсчитали концентрацию токсичного диоксида азота – самого опасного «ингредиента» выхлопных автомобильных газов - и ужаснулись.

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Что, в общем, неудивительно: ведь зачастую замеры производились в опасной близости (20 м) от самых оживленных магистралей, "пробочных" мест и т.д. Видимо, организаторы эксперимента считают, что жители городов большую часть суток проводят именно в таких загазованных местах: там они работают, отдыхают, гуляют, едят и спят.

В Шушарах, к примеру, пробы воздуха брались на улице Пушкинской – это дорога на въезде-выезде из микрорайона. В час пик это самая "густонаселенная" машинами улица. Плюс расположена вблизи от федеральной трассы Петербург – Москва.

Мы попытались разобраться в том, стоит ли жителям Шушар в срочном порядке покупать противогазы, либо вообще паковать чемоданы и переезжать. Объективности ради мы обратились и к другим источникам, где можно получить информацию о состоянии воздуха в нашем мегаполисе.

Итак, на сервисе "Яндекс. Недвижимость" по девятибалльной шкале загрязненность воздуха в Шушарах составляет 4 балла. Вполне себе среднее городское значение.

В отделе по условиям проживания и вопросам коммунальных объектов Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти нам сказали, что превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) в местах проживания не наблюдается.

То же самое подтвердили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. При этом уточнили, что в Петербурге редко бывает штиль, и из-за постоянных ветров вредные вещества в воздухе не задерживаются.

Заместитель председателя Комитета Иван Серебрицкий дал нам следующие комментарии: "В городе работают 25 лицензированных автоматических станций мониторинга окружающей среды. В режиме реального времени мы получаем от них информацию по качеству воздуха во всех районах Санкт-Петербурга. Ближайшие к Шушарам станции расположены в Пушкине в Тиньковом переулке и в Купчино на Малой Балканской улице. За 9 месяцев текущего года ни на одной, ни на другой станции не было зафиксировано превышение среднего значение по ПДК диоксида азота и других вредных выбросов. Помимо данных физических измерений с этих станций, к нам поступает информация от гидрометеорологических службах о метеоусловиях, плюс мы обладаем достаточно широкой базой по выбросам с предприятий. Исходя из этого, можно с высокой точностью рассчитать, какое будет загрязнение в любой точке Санкт-Петербурга."

Данные о средней концентрации загрязняющих веществ, выраженные в единицах среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК с.с.), размещаются на сайте Комитета и ежедневно обновляются. Так, средняя концентрация по диоксиду азота в Пушкинском районе за 22 октября 2018 года составляет 0.1 от ПДК с.с. (десятая часть от предельно допустимой концентрации).

Для полноты картины мы обратились за комментариями в экологический отдел ООО "СК Дальпитерстрой" (основного застройщика Шушар).

Вот что сказал начальник отдела Денис Барков: "Как известно, основной вклад по такому ингредиенту загрязнения атмосферы, как диоксид азота, вносит автотранспорт. Там, где его много, концентрация, конечно, будет выше. Но ведь жилая застройка, как правило, располагается не вплотную к проезжей части, а на приличном расстоянии. По крайней мере, если мы говорим о новом микрорайоне в Шушарах. Естественно, более корректно проводить измерения концентрации у жилых домов или на территориях досуга – детских и спортивных площадках. В целом же в рамках информационной войны, которая набирает обороты в современном мире, допускаю возможность ангажированности организации, которая проводила замеры, и ресурсов, которые публикуют соответствующие материалы под "кричащими" заголовками".

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