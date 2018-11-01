За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?