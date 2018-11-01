Среда джаза с Давидом Голощекиным
Sonny Stitt with Hank Jones Trio – Good Life
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Американский джазовый саксофонист, последователь Чарли Паркера – Сонни Ститт (Sonny Stitt), в сопровождении трио Хенка Джонса (Hank Jones). В записи принимали участие: контрабас – Джордж Дувивьер (George Duvivier), ударные/вокал – Грейди Тейт (Grady Tate), фортепьяно - Хенка Джонс (Hank Jones), тенор саксофон Сонни Ститт (Sonny Stitt). Альбом выпущен звукозаписывающей компанией Trio Records в 1980 году.
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