Звонок о бомбе выгнал на улицу чиновников из правительства Челябинской области

Из здания, где работает правительство Челябинской области, эвакуировали всех чиновников. Неизвестный по телефону рассказал о взрывном устройстве.

Об этом 1 ноября сообщает портал 74.Ru. Экстренные службы работают в здании на улице Цвиллинга, 27. Всех чиновников вывели на улицу и велели отойти подальше. На месте работают полиция, МЧС и кинологи. Количество эвакуированных не называется, глава региона Борис Дубровский в настоящее время находится на совещании в полпредстве.