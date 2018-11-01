Роскосмос опубликовал видеозапись аварии «Союза» с бортовых камер

Роскосмос показал уникальные кадры октябрьской аварии ракеты-носителя, снятые с корпуса «Союза». На видео госкорпорации виден весь путь ракеты от старта до отделения ступеней.

Специальная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что причиной аварии стали «ошибочные, небрежные действия» сборщиков, которые привели к нештатной работе датчика разделения первой и второй ступеней ракеты «Союз». Теперь специалисты разберут и проверят еще две ракеты, где могут быть подобные дефекты.

В госкорпорации также пообещали усилить контроль над датчиками и доработать процесс сборки ракет.

Напомним, что «Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).