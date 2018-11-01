Путин на Русском соборе: Пещерный национализм, русофобия, грубое вмешательство в церковную жизнь используются на постсоветском пространстве, чтобы переделать мир

«Пещерный национализм» и «русофобия» используются на постсоветском пространстве, чтобы переформатировать мир. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая 1 ноября в Москве заседание Всемирного русского народного собора. По его мнению, дать отпор деконструктивным силам может только сплоченное общество.

«Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками, – заявил российский лидер. – Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать, как разменную монету в своих интересах».

«С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся в том числе и на постсоветском пространстве, – добавил он. – При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь».

По мнению Владимира Путина, противостоять серьезным вызовам может только сплоченное общество.

«…Убежден: жизнь все расставит по местам. Нельзя заставить людей идти против своей веры, традиций, правды и справедливости», — считает президент.

Международная общественная организация «Всемирный русский народный собор» создана в мае 1993 года; с февраля 2009 года главой собора является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

К участию в работе собора приглашены представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели науки, образования, культуры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья.

В этом году мероприятие проходит на фоне раскола РПЦ с Константинопольским патриархатом из-за возможного предоставления автокефалии Украинской церкви.