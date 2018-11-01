Новый кроссовер Lada XRAY Cross едет к дилерам. Стоить он будет более 700 тысяч рублей

«АвтоВАЗ» объявил дату начала продаж вседорожной версии модели Lada XRAY, премьера которой состоялась на Международном московском автосалоне – 2018. Кроссовер появится во всех дилерских центрах марки 3 ноября. Цена модели стартует от 729 900 рублей, сообщает 1 ноября пресс-служба завода.

Новинка семейства Lada XRAY отличается увеличенным до 215 мм клиренсом, расширенной колеей, пластиковым обвесом и 17-дюймовыми колесами с шинами Continental. Для кроссовера были разработаны особые настройки силового агрегата и системы контроля устойчивости (ESC). Селектор LADA Ride Select на приборной панели позволяет активировать алгоритмы работы шасси для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим.

Автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроссовер получил функцию обогрева руля, рулевое колесо имеет регулировку по вылету, а передние сиденья – развитую боковую поддержку. Любопытная деталь – в сложенном виде спинка переднего пассажирского сиденья и спинка заднего дивана образуют ровную площадку.

Lada XRAY Cross будет доступен в трех основных комплектациях: Classic, Comfort и Luxe с двумя пакетами опций. В базе автомобиль получил фронтальные подушки безопасности, возможность регулировки руля по высоте и сигнализацию. Версия Comfort помимо прочего комплектуется селектором режимов движения, задними датчиками парковки, противотуманками и электроприводом стеклоподъемников.

В топовой модификации Luxe добавлены обогрев лобового стекла и руля, круиз-контроль, датчики дождя и света и климат-контроль. Дополнительно предлагается пакет опций Prestige, в который вошли камера заднего вида и мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем и навигатором.