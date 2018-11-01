В петербургском Университете МВД боевой патрон попал в плечо курсанта. Командир взвода выстрелил случайно

Ранение плеча получил курсант петербургского Университета МВД. Выстрел оказался случайным, на курок нажал командир учебного взвода. Информация об этом происшествии стала распространяться в каналах мессенджера Telegram накануне.

Как пояснили 1 ноября «Фонтанке» в пресс-службе университета, 30 октября командир учебного взвода младший сержант полиции Торгушин «при осуществлении контрольного спуска перед началом чистки оружия произвел непреднамеренный выстрел». В винтовке «по невыясненным обстоятельствам» оказался боевой патрон. Рядовой Коломиец получил «легкое ранение мягких тканей плеча».

В учебном заведении исключили конфликт между командиром и рядовым. «Курсанты находятся в дружеских отношениях, проживают в одном общежитии. По данному факту проводится служебная проверка», — отметили в пресс-службе.

Сейчас Торгушин продолжает обучение в университете, однако на период проверки его отстранили от занятий по огневой подготовке и выполнения служебных обязанностей, связанных с применением специальных средств.