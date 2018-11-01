Московский вокзал проверили и открыли. Бомбу не нашли

Пассажиров Московского вокзала пустили в здание после антитеррористических мероприятий днем 1 ноября. Оцепление сняли.

Как сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по Северо-Западу, в ходе часовой проверки мраморного и световых залов Московского вокзала взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не найдено, в 12.30 поступила команда «Отбой».

Вокзал оцепили в 11.40 после звонка fontanka.ru/2018/11/01/046/ о подозрительном предмете. К зданию приехали кинологи, всех пассажиров эвакуировали. Поезда ходили по расписанию.