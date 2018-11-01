Бензин на бирже в Петербурге дешевеет. Начала действовать повторная «заморозка» цен правительством

Вступившее в силу с 1 ноября соглашение между нефтяниками и правительством о продлении «заморозки» розничной стоимости топлива дало первые результаты — биржи отыгрывают его падением оптовых цен.

Как пишет 1 ноября РБК, Аи-92 на петербургской товарно-сырьевой бирже в четверг подешевел на 2,55%, Аи-95 на 5,16%, а зимнее дизтопливо потеряло в цене 2,06%.

«Заморозка» фиксирует июньские оптовые цены на бензин и дизтопливо до Нового года. Для этого все вертикально интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А уже с января цена может вырасти на 4 – 5 рублей – с Нового года увеличится акциз, который добавит к стоимости топлива около 7%. Еще 2% внесет повышение НДС.