«Что мне сделать? Польку-бабочку танцевать перед компанией?» Албин не уверен, что Фрунзенский радиус откроется в срок, но сделать ничего не может

Компании «Метрострой» не дают банковскую гарантию, и из-за этого она не может получить аванс на покупку материалов и оборудования, необходимых для открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». «Не уверен», – ответил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на прямой вопрос корреспондента «Фонтанки» об открытии станций к 20 декабря этого года.

«Город делает все возможное и невозможное. Хотели проиндексировать контракт и вернуться к первоначальной сметной стоимости — вернулись. Хотели получить – получили. Проблема заключается в том, что «Метрострой» не может привлечь банковскую гарантию для того, чтобы получить аванс. Как выглядит картина: 90% строительной готовности, но метро — это не только дырка в земле с отделочными работами. Это еще система безопасности, организация движения, пожаротушение, водоотведение и т.д. Стоимость приобретения оборудования по контракту составляет порядка 2 млрд рублей. Стоимость материалов – порядка 1 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей — это заработная плата, а также налоги и сборы, которые необходимо начислять и своевременно выплачивать, город все условия создал. Ответный ход за «Метростроем». Я не могу убедить банк, у меня нет ни таких прав, ни возможностей. Ну что мне сделать? Польку-бабочку танцевать перед компанией?» – возмутился Албин.

Вице-губернатор рассказал, что похожая ситуация – проблема с поставкой оборудования и материалов – возникла и при строительстве станций метро «Новокрестовская» и «Беговая», где часть оборудования отгружали под «честное слово» чиновника. «Фонтанка» писала о том, что «Метрострою» продлили контракт на строительство трех станций метро и депо до 31 мая 2019 года. При этом и в Смольном, и в «Метрострое» пока не заявляли о срыве сроков, называя пролонгацию соглашения «техническим шагом, необходимым для завершения в полном объеме финансовых взаиморасчетов».