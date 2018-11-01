В ЖК «Солнечный город» началось строительство детского сада с игровыми площадками-лоджиями

Setl City

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Современный садик с бассейном рассчитан на 220 малышей.

Изюминкой проекта стали необычные лоджии, примыкающие к зданию и переходящие в игровые площадки. Благодаря навесу дети смогут находиться на свежем воздухе в любую погоду.

Детский сад расположится между корпусами 7.1 и 8. Здание спроектировано разноуровневым, высотой от двух до трех этажей. В качестве цветового решения фасадов выбрано сочетание белой, оранжевой и коричневой тонкослойной штукатурки. Цоколь отделают керамогранитом. Вход в здание будет оборудован пандусом, а в самом садике установят современный лифт.

Setl City

Детский сад сможет принять 10 групп ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании предусмотрены бассейн (на обходной дорожке будут смонтированы полы с подогревом), зал для музыкальных занятий и спортивный зал, медицинский блок, спальни, столовая, помещения для кружков. На первом этаже появится диспетчерская с круглосуточным постом охраны.

Setl City

Во дворе будут полностью оборудованы 10 игровых площадок, включая площадки-лоджии, а также две физкультурные зоны. Setl City выполнит благоустройство и озеленение территории, установит металлическое ограждение по периметру детского сада. Плановый срок завершения строительства – 4 квартал 2019 года.

Setl City

Рядом со строящимся садиком уже работают муниципальная школа на 1375 ребят с двумя бассейнами и детский сад на 220 малышей с бассейном. Кроме них на территории ЖК «Солнечный город» открыт еще один садик, также на 220 мест. Все указанные детские учреждения были спроектированы и построены на средства Setl City. Отметим, что по заказу компании подготовлен проект второй школы для жилого комплекса – уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations