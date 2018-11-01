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Происшествия
01.11.2018 13:34
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Три виновника ДТП задержаны в Петербурге. Один был трезв, второй пьян, а третий под наркотиками

В Петербурге за решётку попали три водителя, которые считаются виновниками серьёзных ДТП: аварии с пострадавшим на проспекте Просвещения, массовой на Камышовой улице и смертельной на Пулковском шоссе.

Три виновника ДТП задержаны в Петербурге. Один был трезв, второй пьян, а третий под наркотиками

Так, в полицию доставлен мужчина, сбивший вчера на «Нисссане» пенсионера на перекрёстке проспекта Просвещения и улицы Симонова. Он скрылся с места аварии и был объявлен в розыск.

По данным правоохранительных органов, он был задержан сотрудниками отдела розыска ОГИБДД по Выборгскому району на рабочем месте сегодня утром, 1 ноября, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По предварительной информации, петербуржец 1985 года рождения в момент ДТП был трезв. Материалы переданы в ГСУ СК, ведётся следствие.

Напомним, пожилой мужчина, попавший под колёса «Ниссана», получил тяжёлые травмы.

Водитель другого «Ниссана», тюменец, повредивший накануне четыре припаркованные машины на Камышовой улице, надул 1,627 промилле, пишет «Дорожный инспектор». Его оформили по статье 12.8, часть 3 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), суд дал ему 12 суток изолятора.

В этой аварии никто не пострадал, но последствия были впечатляющими. «Хёндэ», на которую пришёлся первый удар, просто опрокинуло. Она ещё новая, недавно куплена, хозяин даже не успел расплатиться по кредиту.

Третий водитель – 40-летний таксист, который 29 октября на Пулковском шоссе на выделенной полосе для общественного транспорта сбил 54-летнего водителя автовышки «ЗИЛ», выходившего из машины. Пострадавший умер в больнице.

На месте аварии таксист (он управлял «Хёндэ Солярисом») сказал, что долго не спал и уснул за рулём. По данным полиции, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу 1 ноября информирует, что этот гражданин заключён под стражу. Ранее он был судим за разбой, кражу и хранение наркотиков. Следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 

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