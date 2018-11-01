Мелкие госзакупки пойдут через «Березку». «Ростех» Чемезова запустил агрегатор для заказов у малого бизнеса с ностальгическим названием

Ростех запустил агрегатор «Березка», который позволит органам государственной власти закупать товары у малого бизнеса. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации.

Система, созданная «дочкой» Ростеха «РТ-Проектные технологии», работала в тестовом режиме с лета 2018 года. С 1 ноября ее использование должно было стать обязательным для закупок малого объема (до 100–400 тыс. рублей в зависимости от номенклатуры). Однако в последний момент правительство перенесло полноценный запуск на 1 марта 2019 года. До этого времени госзаказчики должны будут закупать через единый агрегатор торговли (ЕАТ) только канцтовары.

В настоящее время в «Березке» зарегистрированы около 5 тысяч заказчиков. Пройти аккредитацию смогли примерно 1100 поставщиков, разместивших на «Березке» почти 100 тыс. товаров, отметили в Ростехе. Ранее участники рынка подчеркивали, что пока платформа не готова к работе, поскольку некоторые позиции там стоят на 30% дороже рынка.

По данным самого «РТ-Проектные технологии», общий объем малых закупок по 44-ФЗ в 2017 году составил 700 млрд рублей.

Напомним, в Советском Союзе «Березкой» называлась сеть розничных магазинов, через которые продавали продукты и потребительские товары за иностранную валюту, а также за сертификаты, которые выдавали высокопоставленным партийным работникам и другим представителям номенклатуры.