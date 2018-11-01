Роскосмос разберёт два «Союза». У них нашли дефект, который привел к аварии ракеты с экипажем МКС

Специальная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что авария ракеты-носителя «Союз» с новым экипажем МКС произошла по вине датчика. Аналогичный дефект могут иметь еще две ракеты, которые разберут и проверят.

«Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет. <...> Еще две уже собранные ракеты «Союз» могут иметь тот же дефект, что на упавшей 11 октября ракете», — рассказал на пресс-конференции 1 ноября глава аварийной комиссии Роскосмоса Олег Скоробогатов.

По его словам, специалисты разберут две уже имеющиеся ракеты, чтобы не допустить ошибок в будущем.

В госкорпорации пообещали усилить контроль над датчиками, также доработать процесс сборки ракет. Кроме того, усилят видеодокументирование для контроля качества. Сотрудников дополнительно проинструктируют.

Скоробогатов не стал комментировать, является ли авария результатом халатности конкретных людей. «У каждой аварии есть имена и отчества», – подчеркнули в Роскосмосе, сославшись на идущую проверку.

При этом глава аварийной комиссии заверил, что американская сторона поставлена в известность о расследовании аварии «Союза-ФГ». По его словам, NASA и российская госкорпорация находятся в постоянном контакте.

Комиссия также отметила, что результаты проверки направят в правоохранительные органы.

«Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. На следующий день после крушения «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, участвовавших в расследовании, выдал первую версию случившегося. По мнению собеседников издания, авария могла произойти из-за неотделившегося бокового блока первой ступени ракеты-носителя.