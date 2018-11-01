Чемодан у «Адмиралтейской» временно лишил петербуржцев гамбургеров

Взрывотехники и полиция оцепили здание в центре Петербурга из-за оставленного на улице чемодана. Забывчивый турист ограничил доступ горожан к общепиту.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении Росгвардии, проверка чемодана возле дома 11 по Большой Морской улице закончилась ближе к часу дня 1 ноября. Внутри оказались личные вещи, угрозу горожанам они не представляют.

Пока на месте работали взрывотехники, полиция оцепила угол здания. На время проверки был закрыт доступ в McDonald’s и другие заведения на первом этаже.

Параллельно началась проверка в здании Московского вокзала. Неизвестный сообщил о бесхозном предмете в световом зале. Сейчас там работают кинологи, к поездам можно попасть в обход самого вокзала.